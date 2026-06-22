Atelier Couture Exprime ta créativité ! Mimbaste
samedi 4 juillet 2026 · Mimbaste
Informations pratiques
Mimbaste
Atelier Couture Exprime ta créativité !
1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:30:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Envie de créer tes propres vêtements et accessoires ? Rejoins-nous pour apprendre les bases et perfectionner tes compétences ! Que tu sois débutant.e ou confirmé.e, viens partager un moment convivial et repars avec tes créations uniques.
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1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15
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English : Atelier Couture Exprime ta créativité !
Want to create your own clothing and accessories? Join us to learn the basics and hone your skills! Whether you’re a beginner or an experienced crafter, come enjoy a fun, friendly time and take home your one-of-a-kind creations.
L’événement Atelier Couture Exprime ta créativité ! Mimbaste a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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