Vendredi de la Recyclerie Karaoké Dansant Le Café éco solidaire Mimbaste

Informations pratiques

Mimbaste

Vendredi de la Recyclerie Karaoké Dansant

Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Le micro est à vous ! Le Vendredi 3 juillet à partir de 18h30, la recyclerie se transforme en piste de danse ! Karaoké dansant animé par DJ Denice Que vous chantiez comme une star… ou seulement sous la douche, une seule règle venir passer un bon moment ! Buvette et crêpes sur place.

Le micro est à vous ! Le Vendredi 3 juillet à partir de 18h30, la recyclerie se transforme en piste de danse ! Karaoké dansant animé par DJ Denice Que vous chantiez comme une star… ou seulement sous la douche, une seule règle venir passer un bon moment ! Buvette et crêpes sur place. .

Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15

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English : Vendredi de la Recyclerie Karaoké Dansant

The mic is all yours! On Friday, July 3, starting at 6:30 p.m., the recycling center turns into a dance floor! Dance karaoke hosted by DJ Denice. Whether you sing like a star… or just in the shower, there’s only one rule: come and have a good time! Refreshments and crêpes available on site.

L’événement Vendredi de la Recyclerie Karaoké Dansant Mimbaste a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans