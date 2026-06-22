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Vendredi de la Recyclerie Karaoké Dansant Le Café éco solidaire Mimbaste

vendredi 3 juillet 2026 · Le Café éco solidaire · Mimbaste

Vendredi de la Recyclerie Karaoké Dansant Le Café éco solidaire Mimbaste

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Le Café éco solidaire
Adresse
1182 Route d'Orthez
Ville
40350 Mimbaste
Département
Landes
Tarif
0 0 Gratuit

Mimbaste

Vendredi de la Recyclerie Karaoké Dansant

Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Le micro est à vous ! Le Vendredi 3 juillet à partir de 18h30, la recyclerie se transforme en piste de danse ! Karaoké dansant animé par DJ Denice Que vous chantiez comme une star… ou seulement sous la douche, une seule règle venir passer un bon moment ! Buvette et crêpes sur place.
Le micro est à vous ! Le Vendredi 3 juillet à partir de 18h30, la recyclerie se transforme en piste de danse ! Karaoké dansant animé par DJ Denice Que vous chantiez comme une star… ou seulement sous la douche, une seule règle venir passer un bon moment ! Buvette et crêpes sur place.   .

Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15 

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English : Vendredi de la Recyclerie Karaoké Dansant

The mic is all yours! On Friday, July 3, starting at 6:30 p.m., the recycling center turns into a dance floor! Dance karaoke hosted by DJ Denice. Whether you sing like a star… or just in the shower, there’s only one rule: come and have a good time! Refreshments and crêpes available on site.

L’événement Vendredi de la Recyclerie Karaoké Dansant Mimbaste a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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