Informations pratiques

Pleyben

Atelier couture

Atelier de Wendy Couture 14 Rue de Carhaix Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-23 18:00:00

fin : 2027-02-23

Date(s) :

2027-02-23 2027-02-25

Atelier couture animé par Wendy.

Deux dates Mardi 23 février ET Jeudi 25 février, à 18h à la bibliothèque.

Un atelier en deux rendez-vous pour créer son jeu de voyage mais aussi contribuer à la confection d’un jeu pour enrichir la ludothèque de la bibliothèque.

Sur inscription à la bibliothèque.

Lieu à l’atelier de Wendy Couture au 14 rue de Carhaix 29190 PLEYBEN.

Gratuit.

A partir de 8 ans (6 ans si accompagné). Durée 1h par atelier. .

Atelier de Wendy Couture 14 Rue de Carhaix Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65

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English :

L’événement Atelier couture Pleyben a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE