Atelier couture Atelier de Wendy Couture Pleyben
mardi 23 février 2027 · Atelier de Wendy Couture · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Atelier couture
Atelier de Wendy Couture 14 Rue de Carhaix Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-23 18:00:00
fin : 2027-02-23
Date(s) :
2027-02-23 2027-02-25
Atelier couture animé par Wendy.
Deux dates Mardi 23 février ET Jeudi 25 février, à 18h à la bibliothèque.
Un atelier en deux rendez-vous pour créer son jeu de voyage mais aussi contribuer à la confection d’un jeu pour enrichir la ludothèque de la bibliothèque.
Sur inscription à la bibliothèque.
Lieu à l’atelier de Wendy Couture au 14 rue de Carhaix 29190 PLEYBEN.
Gratuit.
A partir de 8 ans (6 ans si accompagné). Durée 1h par atelier. .
Atelier de Wendy Couture 14 Rue de Carhaix Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65
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English :
L’événement Atelier couture Pleyben a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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