Atelier couture zéro déchet Place de la mairie Marcillac-Lanville
Atelier couture zéro déchet Place de la mairie Marcillac-Lanville mardi 21 juillet 2026.
Marcillac-Lanville
Atelier couture zéro déchet
Place de la mairie 1 Place de la mairie Marcillac-Lanville Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Atelier couture zéro déchet
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Place de la mairie 1 Place de la mairie Marcillac-Lanville 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11
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English :
Zero waste sewing workshop
L’événement Atelier couture zéro déchet Marcillac-Lanville a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Rouillacais