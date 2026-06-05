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Atelier couture zéro déchet Place de la mairie Marcillac-Lanville

Atelier couture zéro déchet Place de la mairie Marcillac-Lanville mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Place de la mairie

Adresse : 1 Place de la mairie

Ville : 16140 Marcillac-Lanville

Département : Charente

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Tarif :

Marcillac-Lanville

Atelier couture zéro déchet

Place de la mairie 1 Place de la mairie Marcillac-Lanville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Atelier couture zéro déchet
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Place de la mairie 1 Place de la mairie Marcillac-Lanville 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11 

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English :

Zero waste sewing workshop

L’événement Atelier couture zéro déchet Marcillac-Lanville a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Rouillacais

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