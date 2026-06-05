Atelier couture zéro déchet Place de la mairie Marcillac-Lanville mardi 21 juillet 2026.

Marcillac-Lanville

Atelier couture zéro déchet

Place de la mairie 1 Place de la mairie Marcillac-Lanville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Atelier couture zéro déchet

.

Place de la mairie 1 Place de la mairie Marcillac-Lanville 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Zero waste sewing workshop

L’événement Atelier couture zéro déchet Marcillac-Lanville a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Rouillacais