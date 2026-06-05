Initiation à la réalité virtuelle prieurale de Lanville Marcillac-Lanville
Initiation à la réalité virtuelle prieurale de Lanville Marcillac-Lanville vendredi 17 juillet 2026.
Marcillac-Lanville
Initiation à la réalité virtuelle
prieurale de Lanville Prieurale Notre-Dame de Lanville Marcillac-Lanville Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:30:00
fin : 2026-07-17 16:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Initiation à la réalité virtuelle en famille avec votre smartphone
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prieurale de Lanville Prieurale Notre-Dame de Lanville Marcillac-Lanville 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11
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English :
A family introduction to virtual reality with your smartphone
L’événement Initiation à la réalité virtuelle Marcillac-Lanville a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Rouillacais