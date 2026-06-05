Initiation à la réalité virtuelle prieurale de Lanville Marcillac-Lanville vendredi 17 juillet 2026.

Marcillac-Lanville

Initiation à la réalité virtuelle

prieurale de Lanville Prieurale Notre-Dame de Lanville Marcillac-Lanville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:30:00

fin : 2026-07-17 16:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Initiation à la réalité virtuelle en famille avec votre smartphone

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prieurale de Lanville Prieurale Notre-Dame de Lanville Marcillac-Lanville 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11

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English :

A family introduction to virtual reality with your smartphone

L’événement Initiation à la réalité virtuelle Marcillac-Lanville a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Rouillacais