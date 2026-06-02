Marcillac-Lanville

Initiation à l’escrime

salle des fêtes Marcillac-Lanville Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21 11:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Escrime initiation

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salle des fêtes Marcillac-Lanville 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11

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English :

Fencing: initiation

L’événement Initiation à l’escrime Marcillac-Lanville a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais