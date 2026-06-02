Initiation à l’escrime Marcillac-Lanville
Initiation à l’escrime Marcillac-Lanville mardi 21 juillet 2026.
Marcillac-Lanville
Initiation à l’escrime
salle des fêtes Marcillac-Lanville Charente
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 11:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Escrime initiation
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salle des fêtes Marcillac-Lanville 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11
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English :
Fencing: initiation
L’événement Initiation à l’escrime Marcillac-Lanville a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais