Atelier créatif 6-12 ans à la Villa Carmignac piste de la Courtade Hyères
Atelier créatif 6-12 ans à la Villa Carmignac piste de la Courtade Hyères mercredi 1 juillet 2026.
Hyères
Atelier créatif 6-12 ans à la Villa Carmignac
piste de la Courtade Porquerolles Hyères Var
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-01 10:30:00
fin : 2026-08-31 12:30:00
Date(s) :
2026-07-01
La Villa Carmignac propose les mercredis en juillet et en août de 10h30 à 12h30 des ateliers créatifs à destination des enfants entre 6 et 12 ans.
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piste de la Courtade Porquerolles Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 65 25 50 reservation@villacarmignac.com
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English : Creative workshop for 6-12 year olds at Villa Carmignac
On Wednesdays in July and August, from 10.30am to 12.30pm, Villa Carmignac offers creative workshops for children aged 6 to 12.
L’événement Atelier créatif 6-12 ans à la Villa Carmignac Hyères a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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