Informations pratiques

Capdenac

Atelier Créatif A la manière de … à la Bibliothèque de Capdenac

22 Rue de la Commanderie Capdenac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 10:00:00

fin : 2026-10-27 11:30:00

Date(s) :

2026-10-27

Viens créer une illustration grâce à la technique du pochoir.

Viens créer une illustration grâce à la technique du pochoir.

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22 Rue de la Commanderie Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 14 00 32 contact@bibliothequecapdenac.fr

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English :

Come create an illustration using the stencil technique.

L’événement Atelier Créatif A la manière de … à la Bibliothèque de Capdenac Capdenac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Figeac