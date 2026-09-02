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Heure du Conte à la Bibliothèque de Capdenac Capdenac

samedi 17 octobre 2026 · Capdenac

Heure du Conte à la Bibliothèque de Capdenac Capdenac

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
22 Rue de la Commanderie
Ville
46100 Capdenac
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Capdenac

Heure du Conte à la Bibliothèque de Capdenac

22 Rue de la Commanderie Capdenac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-17 15:30:00

Date(s) :
2026-10-17

Voyage au pays des albums pour les oreilles des petits et des grands.

Voyage au pays des albums pour les oreilles des petits et des grands.

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22 Rue de la Commanderie Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 14 00 32  contact@bibliothequecapdenac.fr

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English :

A journey into the world of picture books for listeners of all ages.

L’événement Heure du Conte à la Bibliothèque de Capdenac Capdenac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Figeac

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