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Atelier Créatif A la manière de … à la Bibliothèque de Capdenac Capdenac

mardi 20 octobre 2026 · Capdenac

Atelier Créatif A la manière de … à la Bibliothèque de Capdenac Capdenac

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
22 Rue de la Commanderie
Ville
46100 Capdenac
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Capdenac

Atelier Créatif A la manière de … à la Bibliothèque de Capdenac

22 Rue de la Commanderie Capdenac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 10:00:00
fin : 2026-10-20 11:30:00

Date(s) :
2026-10-20

Les expressions du visage, donnez vie à un livre d’expressions faciales amusant

Les expressions du visage, donnez vie à un livre d’expressions faciales amusant.

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22 Rue de la Commanderie Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 14 00 32  contact@bibliothequecapdenac.fr

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English :

Facial Expressions: Bring a Fun Book of Facial Expressions to Life%E0

L’événement Atelier Créatif A la manière de … à la Bibliothèque de Capdenac Capdenac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Figeac

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