Atelier créatif à la villa Perrusson Crée ton carreau Perrusson Villa Perrusson Écuisses
mercredi 8 juillet 2026 · Villa Perrusson · Écuisses
Informations pratiques
Écuisses
Atelier créatif à la villa Perrusson Crée ton carreau Perrusson
Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 13:00:00
fin : 2026-07-08 16:10:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22
Dessine ton carreau Perrusson !
À l’aide de formes géométriques, dessine ton propre motif de carreau inspiré des décors de la villa Perrusson.
Atelier à destination des enfants de 7 à 12 ans, environ 30 à 40 min.
Gratuit.
Attention, places limitées, sur réservation ! .
Villa Perrusson Rue de la Gare Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 21 14 ecomusee@creusot-montceau.org
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English : Atelier créatif à la villa Perrusson Crée ton carreau Perrusson
L’événement Atelier créatif à la villa Perrusson Crée ton carreau Perrusson Écuisses a été mis à jour le 2026-07-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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