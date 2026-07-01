ATELIER CRÉATIF ADULTE CRÉATION D’UNE SHADOW BOX Le Pompidou
dimanche 19 juillet 2026 · Le Pompidou
Informations pratiques
Le Pompidou
ATELIER CRÉATIF ADULTE CRÉATION D’UNE SHADOW BOX
Salle Truel Le Pompidou Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Confection d’un paysage en 3D dans un cadre A4. Travail du papier. Matériel fourni. 10 personnes maximum. Dès 13 ans. Sur inscription.
Atelier créatif Adulte Création d’une shadow box (vitrine) avec Catherine Causse (Aux deux K). Confection d’un paysage en 3D dans un cadre A4. Travail du papier.
Rendez-vous à la salle Truel 2h ou plus
Inscription conseillée par téléphone ou mail. Participation libre Matériel fourni 10 personnes maximum à partir de 13 ans .
Salle Truel Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 62 49 78 43 auxdeuxk@gmail.com
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English :
Create a 3D landscape in an A4 frame. Paper craft. Materials provided. Maximum 10 participants. Ages 13 and up. Registration required.
L’événement ATELIER CRÉATIF ADULTE CRÉATION D’UNE SHADOW BOX Le Pompidou a été mis à jour le 2026-06-30 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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