ROCK AU POMPIDOU

Le Pompidou Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Du son brut. Des amplis à fond. La montagne qui vibre. Des groupes prêts à retourner la vallée. C’est Woodstock sous les châtaigniers, c’est le feu sacré du rock, c’est ROCK AU POMPIDOU !

Le rock descend dans les Cévennes… et il va tout brûler sur son passage !

Du son brut. Des amplis à fond. La montagne qui vibre. Des groupes prêts à retourner la vallée. C’est Woodstock sous les châtaigniers, c’est le feu sacré du rock, c’est ROCK AU POMPIDOU !

Cadre sauvage, bière fraîche, riffs légendaires et une ambiance comme on n’en fait plus. Tu rates ça ? Tu pleures tout l’été.

Programmation à venir. .

Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

Raw sound. Amps blasting. The mountain vibrates. Bands ready to turn the valley upside down. It’s Woodstock under the chestnut trees, it’s the sacred fire of rock, it’s ROCK AU POMPIDOU!

L’événement ROCK AU POMPIDOU Le Pompidou a été mis à jour le 2026-03-16 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère