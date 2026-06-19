COUCHER DE SOLEIL SUR LA CAN DE L’HOSPITALET Le Pompidou mercredi 1 juillet 2026.

Le Pompidou

COUCHER DE SOLEIL SUR LA CAN DE L’HOSPITALET

Le Pompidou Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Violaine , guide sur itinéraires de basses et moyennes montagnes, vous propose une belle balade en fin de journée d’environ 2h30. Départ depuis le plateau avant de gagner une magnifique hêtraie puis de remonter sur les corniches de l’Hospitalet pour un pique nique partagé face au soleil couchant.

Sur réservation.

SUNSET sur la Can de l’Hospitalet

La Can de l’hospitalet est un petit plateau calcaire posé sur le shiste.

Elle surplombe, la Vallée du Tarnon, la Vallée Française, La Vallée Borgne et la Vallée de la Mimente.

La Can est un carrefour géologique, située sur la ligne européenne du partage des eaux (Atlantique côté Tarnon et Mimente, Méditerranéen côté Vallée Borgne et Française).

Violaine , guide sur itinéraires de basses et moyennes montagnes, vous propose une belle balade en fin de journée d’environ 2h30. Départ depuis le plateau avant de gagner une magnifique hêtraie puis de remonter sur les corniches de l’Hospitalet pour un pique nique partagé face au soleil couchant.

♻️ Nous serons dans un espace naturel sensible, en aire d’adhésion du Parc National des Cévennes. Pour préserver ce milieu, merci de privilégier un pique-nique avec peu d’emballages et de prévoir un contenant pour emporter tous vos déchets avec vous.

Pensez à prendre avec vous

– Votre pique-nique et de l’eau en quantité suffisante (minimum 1L)

– Casquette ou chapeau

– Crème solaire

– Chaussures adaptées à la marche

Et n’oubliez pas Votre bonne humeur !

Le lieu de rendez vous sera communiqué dès votre prise de contact. Départ en balade à 18h15.

Compter environ 20min depuis Sainte Croix Vallée Française, 10 min depuis Barre des Cévennes, 10 min depuis Le Pompidou, 25 min de Florac, 25 min depuis Saint Roman de Tousque.

Sur réservation. .

Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 60 88 54 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Violaine, a guide specializing in low- and mid-mountain trails, invites you to join her for a lovely late-afternoon hike lasting about 2 hours and 30 minutes. The hike starts on the plateau before heading to a magnificent beech forest and then climbing up to the cliffs of L’Hospitalet for a shared picnic as the sun sets.

Reservations required.

L’événement COUCHER DE SOLEIL SUR LA CAN DE L’HOSPITALET Le Pompidou a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes