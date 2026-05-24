Atelier créatif avec Cécile White Leporello (livre accordéon) Campénéac
Atelier créatif avec Cécile White Leporello (livre accordéon) Campénéac jeudi 9 juillet 2026.
Campénéac
Atelier créatif avec Cécile White Leporello (livre accordéon)
Campénéac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
A quelques pas du château de Trécésson, l’artiste Cécile White, auteure illustratrice d’albums jeunesse, vous propose un moment créatif. Rapportez dans vos valises un souvenir unique de Brocéliande !
Pour faire votre livre accordéon, l’artiste vous propose plusieurs médiums encre, craie, aquarelle, collage… Le matériel est fourni !
A partir de 8 ans. Minimum 3 participants, maxi 6 participants;
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme. .
Campénéac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 36 43
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English :
L’événement Atelier créatif avec Cécile White Leporello (livre accordéon) Campénéac a été mis à jour le 2026-05-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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