Atelier créatif avec Myriam (4-7 ans) Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne

Informations pratiques

Roche-Saint-Secret-Béconne

Atelier créatif avec Myriam (4-7 ans)

Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-08-26

La rentrée approche ! Myriam propose un atelier créatif pour préparer la reprise en douceur avec des réalisations colorées et pleines de bonne humeur.

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Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 66 99 contact@lepreau26.fr

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English :

Back-to-school season is almost here! Myriam is offering a creative workshop to help you ease back into the school year with colorful, cheerful crafts.

L’événement Atelier créatif avec Myriam (4-7 ans) Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux