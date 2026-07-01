Atelier créatif avec Myriam (4-7 ans) Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne
mercredi 26 août 2026 · Association Epicerie Café Le Préau · Roche-Saint-Secret-Béconne
Informations pratiques
Roche-Saint-Secret-Béconne
Atelier créatif avec Myriam (4-7 ans)
Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-08-26
La rentrée approche ! Myriam propose un atelier créatif pour préparer la reprise en douceur avec des réalisations colorées et pleines de bonne humeur.
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Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 66 99 contact@lepreau26.fr
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English :
Back-to-school season is almost here! Myriam is offering a creative workshop to help you ease back into the school year with colorful, cheerful crafts.
L’événement Atelier créatif avec Myriam (4-7 ans) Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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