Concert Franz & June Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne
samedi 29 août 2026 · Association Epicerie Café Le Préau · Roche-Saint-Secret-Béconne
Informations pratiques
Roche-Saint-Secret-Béconne
Concert Franz & June
Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Deux voix, une guitare et des chansons qui touchent juste. Franz & June tissent un univers sensible et poétique, où les textes et les mélodies occupent la première place. Un concert intimiste, entre émotion, douceur et authenticité.
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Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 66 99 contact@lepreau26.fr
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English :
Two voices, a guitar, and songs that strike just the right chord. Franz & June weave a sensitive and poetic world where lyrics and melodies take center stage. An intimate concert, blending emotion, tenderness, and authenticity.
L’événement Concert Franz & June Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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