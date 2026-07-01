Concert Franz & June Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne

Informations pratiques

Roche-Saint-Secret-Béconne

Concert Franz & June

Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Deux voix, une guitare et des chansons qui touchent juste. Franz & June tissent un univers sensible et poétique, où les textes et les mélodies occupent la première place. Un concert intimiste, entre émotion, douceur et authenticité.

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Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 66 99 contact@lepreau26.fr

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English :

Two voices, a guitar, and songs that strike just the right chord. Franz & June weave a sensitive and poetic world where lyrics and melodies take center stage. An intimate concert, blending emotion, tenderness, and authenticity.

L’événement Concert Franz & June Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux