Atelier gravure pointe sèche (tout public 6+) Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne

Informations pratiques

Roche-Saint-Secret-Béconne

Atelier gravure pointe sèche (tout public 6+)

Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Découvrez la gravure à la point sèche avec Lisa Bony du Nid Atelier. Un atelier créatif pour imaginer, graver et repartir avec vos propres créations imprimées.

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Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 66 99 contact@lepreau26.fr

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English :

Discover drypoint engraving with Lisa Bony from Nid Atelier. A creative workshop where you can design, engrave, and take home your own printed creations.

L’événement Atelier gravure pointe sèche (tout public 6+) Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux