Atelier créatif bien-être, Bibliothèque Victor Hugo, Ifs
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Victor Hugo · Ifs
Informations pratiques
Atelier créatif bien-être Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque Victor Hugo Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Dans un cadre rassurant et bienveillant, Brigitte vous accompagne pour vous permettre d’exprimer votre créativité en toute liberté et en vous amusant. Pas besoin de savoir-faire, ni de maîtriser des techniques.
Venez comme vous êtes, on s’occupe de tout !
L’atelier aura lieu à l’espace associatif de la ville d’Ifs et le matériel est fourni.
Bibliothèque Victor Hugo 1 Esp. François Mitterrand, 14123 Ifs, France Ifs 14123 Calvados Normandie 0214372993 https://bibliotheques.caenlamer.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0214372993 »}, {« type »: « email », « value »: « bibli-ifs@caenlamer.fr »}]
Biblis en folie 2026
©jaffrennou Michel fond BNF
À voir aussi à Ifs (Calvados)
- Spectacle Normal Samouraï Ifs 21 août 2026
- Fest’Ifs Gymnase Alice Milliat Ifs 5 septembre 2026
- Démonstration : une journée au Néolithique, Parc archéologique, Ifs 18 septembre 2026
- Visite libre du Groupe Maintenance Réseaux Normandie, RTE GMR NORMANDIE, Ifs 19 septembre 2026
- Concert : « Échos d’opéra » de l’ensemble de l’Opéra Normandie Rouen, Eglise Saint-André, Ifs 19 septembre 2026