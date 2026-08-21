Atelier créatif bien-être, Bibliothèque Victor Hugo, Ifs

Informations pratiques

Atelier créatif bien-être Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque Victor Hugo Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Dans un cadre rassurant et bienveillant, Brigitte vous accompagne pour vous permettre d’exprimer votre créativité en toute liberté et en vous amusant. Pas besoin de savoir-faire, ni de maîtriser des techniques.

Venez comme vous êtes, on s’occupe de tout !

L’atelier aura lieu à l’espace associatif de la ville d’Ifs et le matériel est fourni.

Bibliothèque Victor Hugo 1 Esp. François Mitterrand, 14123 Ifs, France Ifs 14123 Calvados Normandie 0214372993 https://bibliotheques.caenlamer.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0214372993 »}, {« type »: « email », « value »: « bibli-ifs@caenlamer.fr »}]

Biblis en folie 2026

©jaffrennou Michel fond BNF