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Atelier créatif bien-être, Bibliothèque Victor Hugo, Ifs

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Victor Hugo · Ifs

Atelier créatif bien-être, Bibliothèque Victor Hugo, Ifs

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Victor Hugo
Adresse
1 Esp. François Mitterrand, 14123 Ifs, France
Ville
14123 Ifs
Département
Calvados

Atelier créatif bien-être Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque Victor Hugo Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Dans un cadre rassurant et bienveillant, Brigitte vous accompagne pour vous permettre d’exprimer votre créativité en toute liberté et en vous amusant. Pas besoin de savoir-faire, ni de maîtriser des techniques.
Venez comme vous êtes, on s’occupe de tout !
L’atelier aura lieu à l’espace associatif de la ville d’Ifs et le matériel est fourni.

Bibliothèque Victor Hugo 1 Esp. François Mitterrand, 14123 Ifs, France Ifs 14123 Calvados Normandie 0214372993 https://bibliotheques.caenlamer.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0214372993 »}, {« type »: « email », « value »: « bibli-ifs@caenlamer.fr »}]
Biblis en folie 2026

©jaffrennou Michel fond BNF

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