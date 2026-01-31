Atelier créatif: Cyanotype Centre du Patrimoine Arménien Valence
Atelier créatif: Cyanotype Centre du Patrimoine Arménien Valence dimanche 19 avril 2026.
Atelier créatif: Cyanotype
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : – – 8 EUR
Date : 2026-04-19
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
À partir des photographies de l’exposition La vallée et d’éléments végétaux, initiez-vous à la technique du cyanotype, un processus photographique très ancien permettant de produire des images d’une belle couleur bleue.
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com
English :
Using photographs from the exhibition The Valley and plant elements, learn about the cyanotype technique, an ancient photographic process used to produce images with a beautiful blue color.
