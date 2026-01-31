Atelier créatif: Cyanotype Centre du Patrimoine Arménien Valence

Atelier créatif: Cyanotype

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

À partir des photographies de l’exposition La vallée et d’éléments végétaux, initiez-vous à la technique du cyanotype, un processus photographique très ancien permettant de produire des images d’une belle couleur bleue.

.

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Using photographs from the exhibition The Valley and plant elements, learn about the cyanotype technique, an ancient photographic process used to produce images with a beautiful blue color.

L’événement Atelier créatif: Cyanotype Valence a été mis à jour le 2026-01-31 par Valence Romans Tourisme