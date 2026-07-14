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AGENDA · Saint-Lunaire

Atelier créatif de broderie Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire

vendredi 14 août 2026 · Centre culturel Jean Rochefort · Saint-Lunaire

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Centre culturel Jean Rochefort
Adresse
75 bd du Cap Hornier
Ville
35800 Saint-Lunaire
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Lunaire

Atelier créatif de broderie

Centre culturel Jean Rochefort 75 bd du Cap Hornier Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 11:00:00
fin : 2026-08-14 12:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Envie de découvrir la broderie ou de laisser libre cours à votre créativité ? Participez à un atelier convivial pour apprendre quelques points de base.

Gratuit.
A partir de 8 ans.

Sur inscription 02 99 46 08 13 ou mediatheques.cote-emeraude.fr

Que vous soyez curieux, débutant ou déjà adepte des loisirs créatifs, venez partager un moment de détente autour du fil et de l’aiguille !   .

Centre culturel Jean Rochefort 75 bd du Cap Hornier Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13 

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English :

L’événement Atelier créatif de broderie Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-14 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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