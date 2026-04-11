Atelier créatif des oiseaux tout en laine Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

Saint-Marcel

Atelier créatif des oiseaux tout en laine

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 16:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Des oiseaux tout en laine.

Atelier créatif avec des bouts de laine de récupération pour donner vie à un petit oiseau super héros à l’image du Colibri de Pierre Rabhi !

A partir de 10 ans, parents bienvenus !

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 32 54 87 10. .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10

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English : Atelier créatif des oiseaux tout en laine

L’événement Atelier créatif des oiseaux tout en laine Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération