Matinette Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

Matinette

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:15:00

fin : 2026-03-14 10:45:00

Date(s) :

2026-03-14

Une, deux, trois courtes histoires et des chansons pour les petites oreilles des bambins.

Les bibliothécaires vous invitent à écouter des histoires et des chansons puis à partager des lectures avec votre ou vos enfants. Un moment de complicité autour du livre, de l’image et du langage. .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Matinette

L’événement Matinette Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération