Matinette Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel
Matinette Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel samedi 14 mars 2026.
Matinette
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 10:15:00
fin : 2026-03-14 10:45:00
Date(s) :
2026-03-14
Une, deux, trois courtes histoires et des chansons pour les petites oreilles des bambins.
Les bibliothécaires vous invitent à écouter des histoires et des chansons puis à partager des lectures avec votre ou vos enfants. Un moment de complicité autour du livre, de l’image et du langage. .
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Matinette
L’événement Matinette Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération