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Match de foot France-Irak V and B Vernon Saint-Marcel

Match de foot France-Irak V and B Vernon Saint-Marcel mardi 23 juin 2026.

Lieu : V and B Vernon

Adresse : 9 rue Des Chaumes

Ville : 27950 Saint-Marcel

Département : Eure

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 23:00:00

Tarif :

Saint-Marcel

Match de foot France-Irak

V and B Vernon 9 rue Des Chaumes Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 23:00:00
fin : 2026-06-22

Date(s) :
2026-06-22

Venez vibrer et pousser les Bleus vers la victoire pour le grand match FRANCE IRAK!   .

V and B Vernon 9 rue Des Chaumes Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 36 59  vernon@vandb.fr

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English : Match de foot France-Irak

L’événement Match de foot France-Irak Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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