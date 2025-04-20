Krok’histoires, le Pérou et la musique avec lire et faire lire Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel
Krok’histoires, le Pérou et la musique avec lire et faire lire Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel samedi 13 juin 2026.
Saint-Marcel
Krok’histoires, le Pérou et la musique avec lire et faire lire
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Viens développer ton imaginaire en écoutant des histoires et des musiques d’Amérique latine !
Des histoires en musique racontées par des bénévoles de l’association lire et faire lire aux enfants pour voyager au Pérou et en Amérique latine. Un moment magique autour des livres, à voir et à entendre.
A partir de 4 ans, parents bienvenus !
Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 32 54 87 10. .
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10
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English : Krok’histoires, le Pérou et la musique avec lire et faire lire
L’événement Krok’histoires, le Pérou et la musique avec lire et faire lire Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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