Krok’histoires, le Pérou et la musique avec lire et faire lire Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

Saint-Marcel

Krok’histoires, le Pérou et la musique avec lire et faire lire

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Viens développer ton imaginaire en écoutant des histoires et des musiques d’Amérique latine !

Des histoires en musique racontées par des bénévoles de l’association lire et faire lire aux enfants pour voyager au Pérou et en Amérique latine. Un moment magique autour des livres, à voir et à entendre.

A partir de 4 ans, parents bienvenus !

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 32 54 87 10. .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10

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English : Krok’histoires, le Pérou et la musique avec lire et faire lire

L’événement Krok’histoires, le Pérou et la musique avec lire et faire lire Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération