Démonstration de taille de silex, Musée archéologique d’Argentomagus, Saint-Marcel

Démonstration de taille de silex Samedi 13 juin, 14h00 Musée archéologique d’Argentomagus Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

Démonstration de taille de silex par une étudiante en préhistoire de l’Association de Protection et de Valorisation du Patrimoine du Berry (APVB).

Musée archéologique d’Argentomagus Les Mersans, 36200 Saint-Marcel, France Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33254244731 https://www.argentomagus.fr Située sur un plateau surplombant la Creuse, la ville antique d’Argentomagus couvre une superficie d’environ 70 hectares sur l’actuelle commune de Saint-Marcel (Indre). Les fouilles archéologiques révèlent chaque année de nouvelles connaissances sur la ville enfouie : rues, quartiers, forum, basilique, théâtre…

Le musée, labellisé Musée de France, est édifié sur un quartier de l’agglomération et renferme des vestiges intégrés dans le bâtiment de 2 400 m2. Les espaces sont ponctués de nombreuses reconstitutions depuis la préhistoire jusqu’à l’époque gallo-romaine.

Conçu et réalisé par des scientifiques et des pédagogues, le Musée d’Argentomagus véhicule l’image d’une archéologie à la portée de tous, compréhensible et intelligible. 30km au sud ouest de Châteauroux

Démonstration de taille de silex par une lithicienne de l’Association de Protection et de Valorisation du Patrimoine du Berry (APVB).

©Musée et site archéologiques d’Argentomagus