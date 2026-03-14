Saint-Marcel

Rendez-vous aux jardins au musée d’Argentomagus

Les Mersans Saint-Marcel Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Rendez-vous aux jardins au musée d’Argentomagus sur le thème La Vue .Familles

Visite libre du jardin romain. Activité à destination des familles Atelier Tataki Zomé . Originaire du Japon, le Tataki Zomé, aussi appelé Hapa Zomé, est une technique d’art textile ancienne utilisant les pigments naturels des plantes pour teindre les fibres de papier et de tissus. La teinture des végétaux, libérée par l’action du martelage sur tissu ou sur papier, permet de créer des motifs uniques (impression de feuilles ou de fleurs). Testez cette technique et repartez avec votre création. N’hésitez pas à réserver votre activité pour que nous puissions vous accueillir au mieux. .

Les Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 47 31

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English :

Rendez-vous in the gardens at the Argentomagus museum.

L’événement Rendez-vous aux jardins au musée d’Argentomagus Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Vallée de la Creuse