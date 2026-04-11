Bilan de compétences revu et corrigé Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel
Bilan de compétences revu et corrigé Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel samedi 23 mai 2026.
Saint-Marcel
Bilan de compétences revu et corrigé
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 15:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Un bilan de compétences sur mesure.
Adeline vous propose de recenser vos compétences, vos qualités et vos ressources, en utilisant la métaphore de l’Arbre de vie.
Pour les adultes et ados.
Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 54 87 10. .
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10
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English : Bilan de compétences revu et corrigé
L’événement Bilan de compétences revu et corrigé Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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