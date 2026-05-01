Fête de Pentecôte à Saint-Marcel Saint-Marcel
Fête de Pentecôte à Saint-Marcel Saint-Marcel samedi 23 mai 2026.
Saint-Marcel
Fête de Pentecôte à Saint-Marcel
Saint-Marcel Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23
Concert, défilés de lampions, feux d’artifice le samedi, randonnée pédestre et jeux pour enfants le dimanche et enfin la brocante animée de Pentecôte, sans oublier la fête foraine pendant les 3 jours.
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Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire sdfstmarcel@gmail.com
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English :
Concert, lantern parade, fireworks on Saturday, walking tour and games for children on Sunday and finally the animated Whitsun market, without forgetting the fair during the 3 days.
L’événement Fête de Pentecôte à Saint-Marcel Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Vallée de la Creuse
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