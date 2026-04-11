Exposition observons les oiseaux Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

Saint-Marcel

Exposition observons les oiseaux

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-23

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-05-23

Ornithologues en herbe ou curieux du monde animal, cette expo vous enchantera.

Avec cette exposition mêlant panneaux, réalité augmentée et supports pédagogiques, devenez un ornithologue en herbe et découvrez les multiples relations qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis des générations littérature, musique, environnement !

Grâce à cette expo, vous découvrirez qu’un nid est fait d’autres choses que de brindilles, et que certains oiseaux utilisent des plantes aromatiques pour leurs vertus antibactériennes. Vous aimez sans doute prendre un bain, les oiseaux aussi, mais eux adorent les bains de fourmis et vous saurez bientôt pourquoi…

Et puis, vous apprendrez comment protéger les espaces naturels ou verdir les villes pour favoriser l’habitat des oiseaux, car de nombreuses activités humaines mettent leur population en danger. Vous pourrez écouter les chants de chaque espèce en scannant des QR codes, et ainsi vous pourrez les reconnaître lorsque vous les entendrez dans la nature.

Entrée libre. .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10

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English : Exposition observons les oiseaux

L’événement Exposition observons les oiseaux Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération