Vernon Gospel Eure Voix Gospel Festival Salle Guy Gambu Saint-Marcel
Vernon Gospel Eure Voix Gospel Festival Salle Guy Gambu Saint-Marcel vendredi 5 juin 2026.
Saint-Marcel
Eure Voix Gospel Festival Vernon Gospel
Salle Guy Gambu 1 Rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Coup d’envoi avec Vernon Gospel !
Le festival L’Eure des Voix ouvre ses portes le vendredi 5 juin 2026 pour une soirée inaugurale placée sous le signe de l’énergie et de la convivialité.
Dès 20h30, la scène de la Salle Guy Gambu à Saint-Marcel accueillera les voix vibrantes de Vernon Gospel. Ce concert d’ouverture est l’occasion parfaite de découvrir l’esprit de cette première édition un moment de partage authentique et une immersion immédiate dans l’univers chaleureux du gospel.
Ne manquez pas ce lancement historique !
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Salle Guy Gambu 1 Rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie contact@verytproductions.fr
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English : Eure Voix Gospel Festival Vernon Gospel
L’événement Eure Voix Gospel Festival Vernon Gospel Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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