Papothèque (Papote Café) Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

Papothèque (Papote Café)

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 15:30:00

fin : 2026-04-09 17:30:00

Date(s) :

2026-01-15 2026-02-12 2026-03-05 2026-04-09

Un moment de détente et de jeu pour les seniors chaque premier mercredi du mois.

Moment d’échange intergénérationnel en toute convivialité et bonne humeur. Venez partager thé, café, jeux et discussions! .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Papothèque (Papote Café)

L’événement Papothèque (Papote Café) Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération