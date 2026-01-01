Papothèque (Papote Café) Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel
Papothèque (Papote Café) Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel jeudi 15 janvier 2026.
Papothèque (Papote Café)
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15 15:30:00
fin : 2026-04-09 17:30:00
Date(s) :
2026-01-15 2026-02-12 2026-03-05 2026-04-09
Un moment de détente et de jeu pour les seniors chaque premier mercredi du mois.
Moment d’échange intergénérationnel en toute convivialité et bonne humeur. Venez partager thé, café, jeux et discussions! .
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Papothèque (Papote Café)
L’événement Papothèque (Papote Café) Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération