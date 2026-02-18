L’Eure Voix Gospel Festival Place Julie Charpentier Vernonnet Saint-Marcel

Saint-Marcel

Eure Voix Gospel Festival

Place Julie Charpentier Vernonnet 1 Rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

L’Eure Voix La 1ère Édition du Gospel Festival débarque !

Préparez-vous à vibrer ! Du 5 au 7 juin, Vernon et Saint-Marcel s’illumine pour la toute première édition de L’Eure des Voix . Plus qu’un simple festival, cet événement marque le lancement d’un nouvel élan placé sous le signe de la rencontre, du partage et de l’émotion pure.

Trois jours, trois ambiances, une passion commune.

Le festival vous propose un voyage musical unique à travers des lieux emblématiques de notre territoire

– Vendredi 5 Juin (20h30) Salle Guy Gambu, St-Marcel Ouverture des festivités avec l’énergie communicative de Vernon Gospel.

– Samedi 6 Juin (20h30) Salle Guy Gambu, St-Marcel Une soirée exceptionnelle avec la chorale renommée So Gospel pour un moment de ferveur inoubliable.

– Dimanche 7 Juin Église St-Nicolas, Vernonnet Clôture en beauté et en acoustique avec les polyphonies corses du groupe A Stonda, pour un retour aux sources et à l’authenticité.

Pourquoi venir ?

Que vous soyez amateur de grandes voix ou simplement en quête d’une expérience humaine forte, L’Eure Voix est l’occasion idéale de se retrouver.

Ne manquez pas ce rendez-vous historique.

Réservez vos places dès maintenant www.verytproductions.fr .

Place Julie Charpentier Vernonnet 1 Rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie contact@verytproductions.fr

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English : Eure Voix Gospel Festival

L’événement Eure Voix Gospel Festival Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération