Atelier d’écriture Créer avec l’encre de votre plume Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

Atelier d’écriture Créer avec l’encre de votre plume

Médiathèque de Saint-Marcel
3 rue Jules Ferry
Saint-Marcel

31 janvier 2026, 14h30-16h30

fin : 2026-01-31 16:30:00

Dates: 31 janvier, 28 février, 21 mars 2026

Nous vous proposons un atelier d’écriture accessible à partir de 16 ans et pour adultes. Ce sera l’occasion de renouer avec l’auteur.e qui est en vous et libérer vos réflexions, vos émotions et vos réflexions à travers des propositions d’entraînement variées.

L’atelier d’écriture sera supervisé par une médiathécaire de Saint-Marcel qui a effectué des études d’écriture créative et de littérature. C’est un atelier accessible à partir de 16 ans et pour adultes. Ce sera l’occasion de renouer avec l’auteur.e qui est en vous et de libérer vos réflexions et vos émotions à travers des propositions d’entraînement différentes. En effet, ces entraînements se feront notamment à partir d’un thème, d’une contrainte (qui pousse vos limites sans jouer sur votre liberté artistique) ou d’un jeu vous permettant d’explorer des facettes particulières de l’écriture. .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10

English : Atelier d’écriture Créer avec l’encre de votre plume

