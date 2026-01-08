Ciné-Pitchoun Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

Ciné-Pitchoun

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-03-04 16:00:00

2026-02-11 2026-03-04 2026-04-01

Cap au Vert vous propose une initiation à l’art du tricot.

Venez à la médiathèque de Saint-Marcel découvrir un film ou des courts-métrages sur les enjeux de notre monde avec la médiathécaire Amélie.

Une discussion se fera entre les courts-métrages ou à la fin du film sur ce qui a été vu et sur ce qui a été compris mais aussi sur les émotions ressenties et les réflexions pensées lors du visionnage.

Pour les enfants à partir de 6 ans, parents bienvenus.

Gratuit sur inscription, sur place dans le réseau des médiathèques ou au 02 32 54 87 10 .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10

