Ciné-Pitchoun Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel
Ciné-Pitchoun Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel mercredi 11 février 2026.
Ciné-Pitchoun
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 14:30:00
fin : 2026-03-04 16:00:00
Date(s) :
2026-02-11 2026-03-04 2026-04-01
Cap au Vert vous propose une initiation à l’art du tricot.
Venez à la médiathèque de Saint-Marcel découvrir un film ou des courts-métrages sur les enjeux de notre monde avec la médiathécaire Amélie.
Une discussion se fera entre les courts-métrages ou à la fin du film sur ce qui a été vu et sur ce qui a été compris mais aussi sur les émotions ressenties et les réflexions pensées lors du visionnage.
Pour les enfants à partir de 6 ans, parents bienvenus.
Gratuit sur inscription, sur place dans le réseau des médiathèques ou au 02 32 54 87 10 .
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-Pitchoun
L’événement Ciné-Pitchoun Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération