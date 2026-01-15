Présentation des dernières découvertes archéologiques de Villedieu-sur-Indre, Musée archéologique d’Argentomagus, Saint-Marcel

Présentation des dernières découvertes archéologiques de Villedieu-sur-Indre 13 et 14 juin Musée archéologique d’Argentomagus Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Présentation des dernières études effectuées par les archéologues de l’Inrap sur le site archéologique de Villedieu-sur-Indre (Mésolithique au Haut Moyen Âge).

Musée archéologique d’Argentomagus Les Mersans, 36200 Saint-Marcel, France Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33254244731 https://www.argentomagus.fr Située sur un plateau surplombant la Creuse, la ville antique d’Argentomagus couvre une superficie d’environ 70 hectares sur l’actuelle commune de Saint-Marcel (Indre). Les fouilles archéologiques révèlent chaque année de nouvelles connaissances sur la ville enfouie : rues, quartiers, forum, basilique, théâtre…

Le musée, labellisé Musée de France, est édifié sur un quartier de l’agglomération et renferme des vestiges intégrés dans le bâtiment de 2 400 m2. Les espaces sont ponctués de nombreuses reconstitutions depuis la préhistoire jusqu’à l’époque gallo-romaine.

Conçu et réalisé par des scientifiques et des pédagogues, le Musée d’Argentomagus véhicule l’image d’une archéologie à la portée de tous, compréhensible et intelligible. 30km au sud ouest de Châteauroux

Présentation des dernières études effectuées par les archéologues de l’Inrap sur le site archéologique de Villedieu-sur-Indre (Mésolithique au Haut Moyen Âge).

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