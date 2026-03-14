Saint-Marcel

Seconde édition du Village de l’Archéologie

Saint-Marcel Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

2e édition du Village de l’Archéologie à Argentomagus.

Pour la 2e année consécutive, sous l’égide de l’INRAP, le Village de l’archéologie s’installe sur le site d’Argentomagus à Saint-Marcel (Indre). Plusieurs intervenants dans le domaine de l’archéologie territoriale (Inrap, associations, amateurs passionnés) exposeront leurs recherches et les découvertes récentes.

Des visites guidées de l’exposition L’aiguille et la peau seront proposées par les commissaires d’exposition, ainsi que des visites du site archéologique.

Activités pour petits et grands jeux gallo-romains, ateliers de démonstration du travail de la peau, taille du silex et de l’os.

Restauration sur place l’artisan crêpier D’amour & d’Eau Fraîche dévoilera son savoir-faire avec ses succulentes crêpes sucrées ou salées. .

Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 37 41 info@argentomagus.fr

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English :

2nd Archaeology Village at Argentomagus.

L’événement Seconde édition du Village de l’Archéologie Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Vallée de la Creuse