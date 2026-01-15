L’exploitation du cerf au Néolithique, Musée archéologique d’Argentomagus, Saint-Marcel

L’exploitation du cerf au Néolithique 13 et 14 juin Musée archéologique d’Argentomagus Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Démonstration par Christian VALLET, archéozoologue Inrap, de l’utilisation du cerf au Néolithique.

Cette période se caractérise par la sédentarisation des groupes humains, ce qui implique l’utilisation d’outils spécifiques pour le défrichage et la mise en culture du territoire. L’homme va utiliser les produits issus du cerf pour réaliser ses outils, mais va aussi optimiser toutes les ressources disponibles dans cet animal. Comme dans le cochon, dans le cerf, rien ne se perd !

Musée archéologique d’Argentomagus Les Mersans, 36200 Saint-Marcel, France Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33254244731 https://www.argentomagus.fr Située sur un plateau surplombant la Creuse, la ville antique d’Argentomagus couvre une superficie d’environ 70 hectares sur l’actuelle commune de Saint-Marcel (Indre). Les fouilles archéologiques révèlent chaque année de nouvelles connaissances sur la ville enfouie : rues, quartiers, forum, basilique, théâtre…

Le musée, labellisé Musée de France, est édifié sur un quartier de l’agglomération et renferme des vestiges intégrés dans le bâtiment de 2 400 m2. Les espaces sont ponctués de nombreuses reconstitutions depuis la préhistoire jusqu’à l’époque gallo-romaine.

Conçu et réalisé par des scientifiques et des pédagogues, le Musée d’Argentomagus véhicule l’image d’une archéologie à la portée de tous, compréhensible et intelligible. 30km au sud ouest de Châteauroux

Démonstration par Christian VALLET, archéozoologue de l’Inrap, de l’utilisation du cerf au Néolithique.

©Musée et site archéologiques d’Argentomagus