Brocante des Mersans Saint-Marcel
Brocante des Mersans Saint-Marcel dimanche 21 juin 2026.
Saint-Marcel
Brocante des Mersans
Impasse du Clos des Mersans Saint-Marcel Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Brocante mensuelle des Mersans, ouverte à tous, professionnels et amateurs (sauf pro. alimentaire et vêtements neufs). Le rendez-vous mensuel des brocanteurs tous les 3eme dimanche du mois de septembre à juin ! Réservation obligatoire.
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Impasse du Clos des Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 41 49 13
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English : Brocante des Mersans
Monthly flea market in Les Mersans, open to everyone, professionals and amateurs (except food professionals and new clothing). The monthly gathering for flea market vendors every third Sunday of the month from September to June! Reservations required.
L’événement Brocante des Mersans Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Vallée de la Creuse
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