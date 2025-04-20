Saint-Marcel

Brocante des Mersans

Impasse du Clos des Mersans Saint-Marcel Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Brocante mensuelle des Mersans, ouverte à tous, professionnels et amateurs (sauf pro. alimentaire et vêtements neufs). Le rendez-vous mensuel des brocanteurs tous les 3eme dimanche du mois de septembre à juin ! Réservation obligatoire.

.

Impasse du Clos des Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 41 49 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante des Mersans

Monthly flea market in Les Mersans, open to everyone, professionals and amateurs (except food professionals and new clothing). The monthly gathering for flea market vendors every third Sunday of the month from September to June! Reservations required.

L’événement Brocante des Mersans Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Vallée de la Creuse