Spectacle Tribute to Pink Floyd Saint-Marcel
Spectacle Tribute to Pink Floyd Saint-Marcel jeudi 20 août 2026.
Saint-Marcel
Spectacle Tribute to Pink Floyd
Saint-Marcel Indre
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-20
Les Spectacles de l’Aribout & Castanéa Spectacles vous présentent Tribute To Pink Floyd par The Rolling Waves The Wall.
Avec ses six musiciens, The Rolling Waves embarque le public dans un voyage sonore dédié à l’œuvre de Pink Floyd.
Une immersion saisissante dans l’univers floydien, où chaque note rend hommage à la richesse et à l’émotion du quatuor anglais. 20 .
Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 62 06 81 68 lesspectaclesdelaribout@gmail.com
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English :
Open-air show Romain des bois presented by the association Les Spectacles de l’Aribout.
L’événement Spectacle Tribute to Pink Floyd Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Vallée de la Creuse
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