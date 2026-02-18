Saint-Marcel

Spectacle Tribute to Pink Floyd

Saint-Marcel Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-20 20:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-20

Les Spectacles de l’Aribout & Castanéa Spectacles vous présentent Tribute To Pink Floyd par The Rolling Waves The Wall.

Avec ses six musiciens, The Rolling Waves embarque le public dans un voyage sonore dédié à l’œuvre de Pink Floyd.

Une immersion saisissante dans l’univers floydien, où chaque note rend hommage à la richesse et à l’émotion du quatuor anglais. 20 .

Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 62 06 81 68 lesspectaclesdelaribout@gmail.com

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English :

Open-air show Romain des bois presented by the association Les Spectacles de l’Aribout.

L’événement Spectacle Tribute to Pink Floyd Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Vallée de la Creuse