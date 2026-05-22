Un après-midi à la ferme Vergers Latapie Sainte-Geneviève Saint-Marcel

Saint-Marcel

Un après-midi à la ferme Vergers Latapie

Sainte-Geneviève Les Vergers Latapie Saint-Marcel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Suivez une visite historique et agroécologique avec les 75 ans des vergers !

Tout l’été, des visites de ferme gratuites sont organisées sur le territoire avec des visites des exploitations, des ateliers et des dégustations, en partenariat avec les communautés de communes Ploërmel Communauté, Oust à Brocéliande Communauté et le réseau Res’Agri.

Venez découvrir le projet et les objectifs des Vergers Latapie une agroécologie avec du sens en invitant l’agroforesterie dans nos vergers pour plus de biodiversité.

En 1950, Suzanne reprend l’ancien manoir dit le Château de Sainte Geneviève, incendié après la bataille du 18 juin 1944 de Saint-Marcel. Avec son mari Pierre Latapie elle développe le verger et tout deux commencent très tôt à avoir une vision sur le Bio. Aujourd’hui ce lieu se veut un lieu de mémoire et de résilience tout en produisant du beau, du bon et du bio.

Réservez en ligne et rendez-vous directement à la ferme à 14h30 (venez un peu avant le temps de vous garer !).

Pour une visite accessible (PMR) contactez l’office de tourisme pour que nous prévoyons une visite adaptée avec les agriculteurs. Visite conseillée à partir de 7 ans, terrain non adapté aux poussettes et aux fauteuils roulants.

Nous vous conseillons de porter des chaussures fermées et d’apporter une bouteille d’eau.

Pensez à covoiturer www.ouestgo.fr .

Sainte-Geneviève Les Vergers Latapie Saint-Marcel 56140 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 21 75

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English :

L’événement Un après-midi à la ferme Vergers Latapie Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-05-19 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande