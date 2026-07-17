Nouveau jeu d’enquête au musée d’Argentomagus, Musée archéologique d’Argentomagus, Saint-Marcel
samedi 19 septembre 2026 · Musée archéologique d’Argentomagus · Saint-Marcel
Informations pratiques
Nouveau jeu d’enquête au musée d’Argentomagus 19 et 20 septembre Musée archéologique d’Argentomagus Indre
Jeu en autonomie. Entre 3 et 6 joueurs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Un crime a été commis au cours d’un grand banquet à Argentomagus. Primus Lucius Arminius est mort. Nous avons besoin de vous pour mener l’enquête. Formez votre équipe et lancez-vous dans cette aventure qui promet de nombreux rebondissements.
À l’aide de cartes « indices » et « témoignages », parcourez le musée et le site archéologique pour trouver le meurtrier, l’arme, le mobile du crime et la date.
Musée archéologique d’Argentomagus Les Mersans, 36200 Saint-Marcel, France Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33254244731 https://www.argentomagus.fr 30km au sud ouest de Châteauroux
Un crime a été commis au cours d’un grand banquet à Argentomagus. Primus Lucius Arminius est mort. Nous avons besoin de vous pour mener l’enquête.
©Musée et site archéologiques d’Argentomagus
À voir aussi à Saint-Marcel (Indre)
- Soirée salsa V and B Vernon Saint-Marcel 17 juillet 2026
- Cinéma en plein air Saint-Marcel 18 juillet 2026
- Initiation à l’apiculture Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel 18 juillet 2026
- Blind Test V and B Vernon Saint-Marcel 23 juillet 2026
- Stages de gravure Saint-Marcel 24 juillet 2026