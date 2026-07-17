Nouveau jeu d’enquête au musée d’Argentomagus, Musée archéologique d’Argentomagus, Saint-Marcel

Informations pratiques

Nouveau jeu d’enquête au musée d’Argentomagus 19 et 20 septembre Musée archéologique d’Argentomagus Indre

Jeu en autonomie. Entre 3 et 6 joueurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un crime a été commis au cours d’un grand banquet à Argentomagus. Primus Lucius Arminius est mort. Nous avons besoin de vous pour mener l’enquête. Formez votre équipe et lancez-vous dans cette aventure qui promet de nombreux rebondissements.

À l’aide de cartes « indices » et « témoignages », parcourez le musée et le site archéologique pour trouver le meurtrier, l’arme, le mobile du crime et la date.

Musée archéologique d’Argentomagus Les Mersans, 36200 Saint-Marcel, France Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33254244731 https://www.argentomagus.fr 30km au sud ouest de Châteauroux

Un crime a été commis au cours d’un grand banquet à Argentomagus. Primus Lucius Arminius est mort. Nous avons besoin de vous pour mener l’enquête.

©Musée et site archéologiques d’Argentomagus