Informations pratiques

Saint-Marcel

Stages de gravure

10 rue du Violet Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25 2026-08-21 2026-08-22

L’association Les Arts Plastiques Saint-Marcel (APSM) vous propose de découvrir ou de vous perfectionner dans l’art de la gravure. Animé par l’artiste Caroline Denis-Laroque, ce stage convivial et créatif est ouvert à tous, débutants comme expérimentés.

Dates et horaires

– Vendredi 24 juillet de 10h à 17h

– Samedi 25 juillet de 10h à 17h

– Vendredi 21 août de 10h à 17h

– Samedi 22 août de 10h à 17h

Lieu Salle du Virolet ; 10 rue du Virolet, 27950 Saint-Marcel

Tarifs

Stage 65 € la journée

Forfait matériel 10 €

À prévoir en plus +5 € d’adhésion pour les personnes extérieures à l’association.

Informations et réservation

– Téléphone 06 25 15 16 23

– Mail caroline@denislaroque.com .

10 rue du Violet Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 6 25 15 16 23

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English : Stages de gravure

L’événement Stages de gravure Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération