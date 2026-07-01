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AGENDA · Saint-Marcel

Stages de gravure Saint-Marcel

vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Marcel

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
10 rue du Violet
Ville
27950 Saint-Marcel
Département
Eure
Tarif

Saint-Marcel

Stages de gravure

10 rue du Violet Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25 2026-08-21 2026-08-22

L’association Les Arts Plastiques Saint-Marcel (APSM) vous propose de découvrir ou de vous perfectionner dans l’art de la gravure. Animé par l’artiste Caroline Denis-Laroque, ce stage convivial et créatif est ouvert à tous, débutants comme expérimentés.

Dates et horaires
– Vendredi 24 juillet de 10h à 17h
– Samedi 25 juillet de 10h à 17h
– Vendredi 21 août de 10h à 17h
– Samedi 22 août de 10h à 17h

Lieu Salle du Virolet ; 10 rue du Virolet, 27950 Saint-Marcel

Tarifs
Stage 65 € la journée
Forfait matériel 10 €
À prévoir en plus +5 € d’adhésion pour les personnes extérieures à l’association.

Informations et réservation
– Téléphone 06 25 15 16 23
– Mail caroline@denislaroque.com   .

10 rue du Violet Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 6 25 15 16 23 

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English : Stages de gravure

L’événement Stages de gravure Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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