Stages de gravure Saint-Marcel
vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Marcel
Informations pratiques
Saint-Marcel
Stages de gravure
10 rue du Violet Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 17:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25 2026-08-21 2026-08-22
L’association Les Arts Plastiques Saint-Marcel (APSM) vous propose de découvrir ou de vous perfectionner dans l’art de la gravure. Animé par l’artiste Caroline Denis-Laroque, ce stage convivial et créatif est ouvert à tous, débutants comme expérimentés.
Dates et horaires
– Vendredi 24 juillet de 10h à 17h
– Samedi 25 juillet de 10h à 17h
– Vendredi 21 août de 10h à 17h
– Samedi 22 août de 10h à 17h
Lieu Salle du Virolet ; 10 rue du Virolet, 27950 Saint-Marcel
Tarifs
Stage 65 € la journée
Forfait matériel 10 €
À prévoir en plus +5 € d’adhésion pour les personnes extérieures à l’association.
Informations et réservation
– Téléphone 06 25 15 16 23
– Mail caroline@denislaroque.com .
10 rue du Violet Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 6 25 15 16 23
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English : Stages de gravure
L’événement Stages de gravure Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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