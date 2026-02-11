Informations pratiques

Saint-Marcel

Concert Bach

Place de l’Église Saint-Marcel Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 17:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Concert Bach organisé par l’Association Impressionore .

Concert Les Trois Sonates pour clavecin et viole de gambe par Mario Raskin et Federico

Yacubsohn. .

Place de l’Église Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 08 05 22 64 impressionore@gmail.com

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English :

Bach concert organized by the Impressionore Association.

L’événement Concert Bach Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Vallée de la Creuse