AGENDA · Saint-Marcel
Concert Bach Saint-Marcel
dimanche 9 août 2026 · Saint-Marcel
Informations pratiques
Saint-Marcel
Concert Bach
Place de l’Église Saint-Marcel Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Concert Bach organisé par l’Association Impressionore .
Concert Les Trois Sonates pour clavecin et viole de gambe par Mario Raskin et Federico
Yacubsohn. .
Place de l’Église Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 08 05 22 64 impressionore@gmail.com
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English :
Bach concert organized by the Impressionore Association.
L’événement Concert Bach Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Vallée de la Creuse
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