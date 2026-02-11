UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Marcel

Concert Bach Saint-Marcel

dimanche 9 août 2026 · Saint-Marcel

Concert Bach Saint-Marcel

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Place de l'Église
Ville
36200 Saint-Marcel
Département
Indre
Tarif

Saint-Marcel

Concert Bach

Place de l’Église Saint-Marcel Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Concert Bach organisé par l’Association Impressionore .
Concert Les Trois Sonates pour clavecin et viole de gambe par Mario Raskin et Federico
Yacubsohn.   .

Place de l’Église Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 08 05 22 64  impressionore@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bach concert organized by the Impressionore Association.

L’événement Concert Bach Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Vallée de la Creuse

À voir aussi à Saint-Marcel (Indre)