Bulles créatifs Rue Chenevières Saint-Marcel
Bulles créatifs Rue Chenevières Saint-Marcel mercredi 13 mai 2026.
Saint-Marcel
Bulles créatifs
Rue Chenevières L’instant de Sagesse Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 15:00:00
fin : 2026-06-10 16:30:00
Date(s) :
2026-05-13 2026-05-23 2026-05-29 2026-06-10 2026-06-20 2026-06-26 2026-07-01 2026-07-10 2026-07-18 2026-08-12 2026-08-21 2026-08-29
Bulles créatifs Moment découverte
Envie de vous reconnecter à votre créativité et de partager un moment chaleureux entre femmes ?
Au programme exercices créatifs guidés, échanges bienveillants et inspiration pour libérer votre imagination.
Dates et Horaires
– 13 mai 15h à 16h30
– 23 mai 14h à 15h30
– 29 mai 19h à 20h30
– 10 juin 15h à 16h30
-20 juin 14h à 15h30
-26 juin 19h à 20h30
– 1 juillet 15h à 16h30
– 10 juillet 19h à 20h30
– 18 juillet 14h à 15h30
– 12 aout 15h à 16h30
– 21 aout 19h00 à 20h30
– 29 aout 14h00 à 15h30
– Tarif normal 35 €
– Tarif découverte 25€ (1 er séance)
Places limitées Réservez vite votre moment pour explorer votre créativité !
Pour réserver https://www.billetweb.fr/cercle-creatives .
Rue Chenevières L’instant de Sagesse Saint-Marcel 27950 Eure Normandie miroirsdelame15@gmail.com
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English : Bulles créatifs
L’événement Bulles créatifs Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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