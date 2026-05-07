Bulles créatifs Rue Chenevières Saint-Marcel

Saint-Marcel

Bulles créatifs

Rue Chenevières L’instant de Sagesse Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 15:00:00

fin : 2026-06-10 16:30:00

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-23 2026-05-29 2026-06-10 2026-06-20 2026-06-26 2026-07-01 2026-07-10 2026-07-18 2026-08-12 2026-08-21 2026-08-29

Bulles créatifs Moment découverte

Envie de vous reconnecter à votre créativité et de partager un moment chaleureux entre femmes ?

Au programme exercices créatifs guidés, échanges bienveillants et inspiration pour libérer votre imagination.

Dates et Horaires

– 13 mai 15h à 16h30

– 23 mai 14h à 15h30

– 29 mai 19h à 20h30

– 10 juin 15h à 16h30

-20 juin 14h à 15h30

-26 juin 19h à 20h30

– 1 juillet 15h à 16h30

– 10 juillet 19h à 20h30

– 18 juillet 14h à 15h30

– 12 aout 15h à 16h30

– 21 aout 19h00 à 20h30

– 29 aout 14h00 à 15h30

– Tarif normal 35 €

– Tarif découverte 25€ (1 er séance)

Places limitées Réservez vite votre moment pour explorer votre créativité !

Pour réserver https://www.billetweb.fr/cercle-creatives .

Rue Chenevières L’instant de Sagesse Saint-Marcel 27950 Eure Normandie miroirsdelame15@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bulles créatifs

L’événement Bulles créatifs Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération