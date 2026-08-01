Vide Grenier Saint-Marcel
dimanche 23 août 2026 · Saint-Marcel
Informations pratiques
Saint-Marcel
Vide Grenier
Saint-Marcel Haute-Saône
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Venez profiter du vide grenier de Saint-Marcel pour faire de la place chez vous, avec le mètre linéaire à 1€. Vous pouvez aussi en profiter pour faire l’acquisition de nouveaux objets. Rendez-vous le dimanche 23 août pour exposer ou pour se balader de 8h à 18h.
Une buvette et restauration sur place.
Vous pouvez réserver votre emplacement au 06 71 75 03 17 ou au 06 81 11 08 17. .
Saint-Marcel 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 75 03 17
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English : Vide Grenier
L’événement Vide Grenier Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-07-31 par JUSSEY TOURISME
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