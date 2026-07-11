Salon du mieux-être, de la mode et de l’artisanat Saint-Marcel
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Marcel
Informations pratiques
Saint-Marcel
Salon du mieux-être, de la mode et de l’artisanat
Salle du Virolet Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Venez découvrir un salon unique dédié au mieux-être, à la mode et à l’artisanat ! Pendant deux jours, rencontrez des thérapeutes, des artisans et des revendeurs passionnés qui vous feront découvrir leurs savoir-faire et leurs produits.
Au programme :
✔ Conférences inspirantes
✔ Ateliers pratiques
✔ Soins découvertes pour prendre soin de vous
Une occasion idéale pour s’offrir un moment de détente, faire de belles rencontres et repartir avec des produits uniques et authentiques. .
Salle du Virolet Saint-Marcel 27950 Eure Normandie
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English : Salon du mieux-être, de la mode et de l’artisanat
L’événement Salon du mieux-être, de la mode et de l’artisanat Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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