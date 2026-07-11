Informations pratiques

Saint-Marcel

Salon du mieux-être, de la mode et de l’artisanat

Salle du Virolet Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Venez découvrir un salon unique dédié au mieux-être, à la mode et à l’artisanat ! Pendant deux jours, rencontrez des thérapeutes, des artisans et des revendeurs passionnés qui vous feront découvrir leurs savoir-faire et leurs produits.

Au programme :

✔ Conférences inspirantes

✔ Ateliers pratiques

✔ Soins découvertes pour prendre soin de vous

Une occasion idéale pour s’offrir un moment de détente, faire de belles rencontres et repartir avec des produits uniques et authentiques. .

Salle du Virolet Saint-Marcel 27950 Eure Normandie

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English : Salon du mieux-être, de la mode et de l’artisanat

L’événement Salon du mieux-être, de la mode et de l’artisanat Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération