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AGENDA · Saint-Marcel

Salon du mieux-être, de la mode et de l’artisanat Saint-Marcel

samedi 26 septembre 2026 · Saint-Marcel

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Salle du Virolet
Ville
27950 Saint-Marcel
Département
Eure
Tarif

Saint-Marcel

Salon du mieux-être, de la mode et de l’artisanat

Salle du Virolet Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26

Venez découvrir un salon unique dédié au mieux-être, à la mode et à l’artisanat ! Pendant deux jours, rencontrez des thérapeutes, des artisans et des revendeurs passionnés qui vous feront découvrir leurs savoir-faire et leurs produits.

Au programme :
✔ Conférences inspirantes
✔ Ateliers pratiques
✔ Soins découvertes pour prendre soin de vous

Une occasion idéale pour s’offrir un moment de détente, faire de belles rencontres et repartir avec des produits uniques et authentiques.   .

Salle du Virolet Saint-Marcel 27950 Eure Normandie  

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English : Salon du mieux-être, de la mode et de l’artisanat

L’événement Salon du mieux-être, de la mode et de l’artisanat Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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