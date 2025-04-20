Atelier ludique sans fil ni pile Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

Saint-Marcel

Atelier ludique sans fil ni pile

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 15:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Retrouvons nos jeux d’enfants avec des jeux faits maison.

L’association Cap au Vert vous propose un atelier ludique dans le jardin de la médiathèque entre parents grands-parents et enfants.

Tout public.

Conditions A partir de 5 ans, avec les parents.

Gratuit sur inscription, en ligne, sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 54 87 10. .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10

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English : Atelier ludique sans fil ni pile

L’événement Atelier ludique sans fil ni pile Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération