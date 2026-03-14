Théâtre Après la pluie de Sergi Belbel Espace St Exupéry Saint-Marcel

Saint-Marcel

Théâtre Après la pluie de Sergi Belbel

Espace St Exupéry 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Avis de Tempête sur le Fumoir

Bienvenue sur le toit-terrasse d’une multinationale où l’oxygène est en option, mais où le tabagisme est une religion. Depuis que la pluie a décidé de prendre deux ans de congés sabbatiques, les neurones des employés commencent sérieusement à griller.

C’est la foire aux hormones en plein air

– Les directrices perdent le nord (et leur dignité).

– Les coursiers slaloment entre les cœurs brisés.

– Les secrétaires gèrent des dossiers plus brûlants que le bout de leur clope.

Entre deux taffes clandestines, on complote, on se galoche et on finit par s’entretuer un peu, tout ça en scrutant le ciel comme si le moindre nuage était le Messie. .

Espace St Exupéry 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 7 67 24 08 30 theatredudrakkar@gmail.com

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English : Théâtre Après la pluie de Sergi Belbel

L’événement Théâtre Après la pluie de Sergi Belbel Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération