Théâtre Après la pluie de Sergi Belbel Espace St Exupéry Saint-Marcel
Théâtre Après la pluie de Sergi Belbel Espace St Exupéry Saint-Marcel samedi 20 juin 2026.
Saint-Marcel
Théâtre Après la pluie de Sergi Belbel
Espace St Exupéry 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Avis de Tempête sur le Fumoir
Bienvenue sur le toit-terrasse d’une multinationale où l’oxygène est en option, mais où le tabagisme est une religion. Depuis que la pluie a décidé de prendre deux ans de congés sabbatiques, les neurones des employés commencent sérieusement à griller.
C’est la foire aux hormones en plein air
– Les directrices perdent le nord (et leur dignité).
– Les coursiers slaloment entre les cœurs brisés.
– Les secrétaires gèrent des dossiers plus brûlants que le bout de leur clope.
Entre deux taffes clandestines, on complote, on se galoche et on finit par s’entretuer un peu, tout ça en scrutant le ciel comme si le moindre nuage était le Messie. .
Espace St Exupéry 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 7 67 24 08 30 theatredudrakkar@gmail.com
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L’événement Théâtre Après la pluie de Sergi Belbel Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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