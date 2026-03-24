ATELIER CRÉATIF DES PETITS ARTISTES Quai des Arènes Palavas-les-Flots
ATELIER CRÉATIF DES PETITS ARTISTES Quai des Arènes Palavas-les-Flots jeudi 23 avril 2026.
Palavas-les-Flots
ATELIER CRÉATIF DES PETITS ARTISTES
Quai des Arènes Parc du Levant Albert Édouard Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
10h30 à 11h30
Colorie ton petit train ! Suivi d’une chasse aux œufs
à partir de 4 ans
Tous les jeudis durant les vacances scolaires, les musées de Palavas-les-Flots accueillent les artistes en herbe pour un atelier créatif d’une heure au musée du train et de la voiture miniature.
Musée du train et de la voiture miniature
Gratuit, sur réservation, 10 places maximum, les enfants restent sous la responsabilité des parents durant les ateliers.
Informations et réservations au 06.07.50.75.69 ou museespalavas@palavaslesflots.com .
Quai des Arènes Parc du Levant Albert Édouard Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49
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English : ATELIER CRÉATIF DES PETITS ARTISTES
10:30 a.m. to 11:30 a.m
Color your train! Followed by an egg hunt
ages 4 and up
L’événement ATELIER CRÉATIF DES PETITS ARTISTES Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
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