ATELIER CRÉATIF DES PETITS ARTISTES Quai des Arènes Palavas-les-Flots

Palavas-les-Flots

ATELIER CRÉATIF DES PETITS ARTISTES

Quai des Arènes Parc du Levant Albert Édouard Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

10h30 à 11h30

Colorie ton petit train ! Suivi d’une chasse aux œufs

à partir de 4 ans

Tous les jeudis durant les vacances scolaires, les musées de Palavas-les-Flots accueillent les artistes en herbe pour un atelier créatif d’une heure au musée du train et de la voiture miniature.

Musée du train et de la voiture miniature

Gratuit, sur réservation, 10 places maximum, les enfants restent sous la responsabilité des parents durant les ateliers.

Informations et réservations au 06.07.50.75.69 ou museespalavas@palavaslesflots.com .

Quai des Arènes Parc du Levant Albert Édouard Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49

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English : ATELIER CRÉATIF DES PETITS ARTISTES

10:30 a.m. to 11:30 a.m

Color your train! Followed by an egg hunt

ages 4 and up

L’événement ATELIER CRÉATIF DES PETITS ARTISTES Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34